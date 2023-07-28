В Калужской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Около 22:00 в четверг, 27 июля, в селе Мокрое Куйбышевского района в ДТП погиб человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 68-летний мужчина находился на проезжей части у дома №10 по улице Центральной и попал под колеса автомобиля. От полученных травм он умер до приезда скорой помощи.

Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас виновника ищут.

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