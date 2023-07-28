В Калуге массовое ДТП произошло на въезде на парковку

Около 19:40 в четверг, 27 июля, на улице Московской в Калуге произошло массовое ДТП. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

На въезде на парковку гипермакета столкнулись легковые автомобили «Рено Логан», «Форд Фокус» и «Хавал».

По предварительным данным, пострадал один человек. Сейчас устанавливается, кто был виновником ДТП.

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