Грузовик сгорел на трассе в Калужской области

Около 15:15 в четверг, 27 июля, в Спас-Деменском районе на трассе А130 Москва – Рославль сгорел грузовой автомобиль, перевозивший трубы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пожар начался недалеко от села Буднянский из-за неисправности большегруза.

Полностью выгорела кабина. Водитель в результате пожара не пострадал.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.