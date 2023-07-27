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В Калуге завели уголовное дело на водителя, съехавшего в кювет

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2023 13:09 0 174
В Калуге завели уголовное дело на водителя, съехавшего в кювет

В Калуге до двух лет лишения свободы грозит 33-летнему мужчине, ставшему виновником ДТП на дороге в Тарусу. Об этом случае в четверг, 27 июля, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели освидетельствование. Виновник был пьян.

Ранее этот человек уже садился нетрезвым за руль. Теперь ему грозит два года колонии и лишение водительского удостоверения на три года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2023 13:09 0 174
Тэги: происшествие авто дтп
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