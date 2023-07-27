В Калуге 39-летняя женщина пострадала в столкновении «Рено» и «Шевроле»

Около 15:20 в среду, 26 июля, на улице Тарутинской в Калуге в районе перекрестка с Сельским переулком столкнулись две легковушки. Подробности об этом ДТП сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Шевроле Круз» ехал по Тарутинской со стороны переулка Механизаторов и при повороте налево не пропустил встречный «Рено Дастер».

Различные травмы получила 39-летняя пассажирка «Рено». Ее отвезли в больницу.

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