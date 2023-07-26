В Калужской области водитель «Лады» врезался в забор и столб

Около 23:50 во вторник, 25 июля, в Ульяново на улице Большой Советской в ДТП пострадала 19-летняя девушка. Подробности рассказали в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Лады Приора» не справился с управлением и у дома №128 сначала врезался в забор, а потом в бетонный столб.

Пострадавшая пассажирка попала в больницу.

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