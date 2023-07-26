В Калужской области велосипедиста сбили на парковке

Около 14:45 во вторник, 25 июля, в Кирове у дома №7 по улице Пролетарской сбили велосипедиста. Подробности о ДТП сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Лады» ехал задним ходом и сбил 77-летнего велосипедиста.

Пострадавшего пенсионера на скорой помощи доставили в местную больницу.

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