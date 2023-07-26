В Калужской области восемь ДТП с мотоциклистами произошло за два дня

Всего за два дня, 21 и 22 июля, в Калужской области произошло восемь ДТП с участием мотоциклистов. В них восемь человек пострадали, а двое погибли, сообщили в среду в региональном управлении ГИБДД.

Смертельным стало происшествие в Сухиничском районе, где мотоциклист врезался в попутный трактор. Погибли 31-летний байкер и его 29-летний пассажир.

ГИБДД призывает мотоциклистов соблюдать ПДД.

- Водители всех мототранспортных средств, должны передвигаться с ближним светом фар в светлое время суток с целью их обозначения, - подчеркнули в полиции. - Также водители мотоциклов и скутеров и их пассажиры обязаны во время движения быть в застегнутом мотошлеме.

Также байкерам рекомендуется применять средства пассивной защиты и световозращающие элементы.

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