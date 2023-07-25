В Калужской области пропал 69-летний мужчина

В деревне Оптина Пустынь Козельского района пропал 69-летний Феодосий Максимов. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз пенсионера видели 23 июля.

Пока нет данных, где может находиться мужчина.

Приметы пропавшего:

Рост: 175 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серые

Волосы: седые, короткая стрижка

Был одет: синий полосатый свитер, синие джинсы, серо-синие кроссовки.

Особые приметы: носит очки в черной оправе.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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