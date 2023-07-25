В Калужской области пропал 69-летний мужчина
В деревне Оптина Пустынь Козельского района пропал 69-летний Феодосий Максимов. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз пенсионера видели 23 июля.
Пока нет данных, где может находиться мужчина.
Приметы пропавшего:
- Рост: 175 см.
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: серые
- Волосы: седые, короткая стрижка
- Был одет: синий полосатый свитер, синие джинсы, серо-синие кроссовки.
- Особые приметы: носит очки в черной оправе.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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