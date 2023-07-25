В Калужской области 13-летняя девочка пострадала на неисправных качелях

В июне 2022 года в Хвастовичском районе 13-летняя девочка сломала ногу, качаясь на бракованных качелях на детской площадке, сообщили во вторник, 25 июля, в прокуратуре. Надзорное ведомство настояло на возбуждении уголовного дела. Проверка идет с первого дня происшествия.

В неисправном состоянии качелей обвинили ответственных должностных лиц администрации МО СП «Село Хвастовичи».

В данный момент уточняются обстоятельства произошедшего.

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