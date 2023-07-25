В Калуге водитель «Лады» врезался в столб на окружной дороге и сбежал

Вечером в понедельник, 24 июля, на окружной дороге в Калуге в районе Турынино произошло ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» ехал в сторону Пучковского моста, не справился с управлением и врезался в столб.

С места аварии автомобилист сбежал. А два его пассажира получили травмы. Пострадали мужчины 38 и 27 лет.

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