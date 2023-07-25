При столкновении «Ауди» и «Шкоды» в Калуге пострадала пенсионерка

В понедельник, 24 июля, в Калуге произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

В 18:16 на улице Московской столкнулись «Ауди» и «Шкода Октавия».

Как нам удалось выяснить, в аварии пострадала 65-летняя пассажирка «Шкоды». У женщины ушиб спины и травма позвоночника. Она была госпитализирована.

Последствия ДТП ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.