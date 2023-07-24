В Калуге водитель сбил ребенка и скрылся

Около 10:45 в воскресенье, 23 июля, на улице Энгельса в Калуге в аварии пострадал ребенок. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №69 по улице Степана Разина недалеко от церкви некий водитель сбил девятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть не по переходу.

После этого автомобилист скрылся. Сейчас его ищут.

Ребенку госпитализация не понадобилась.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.