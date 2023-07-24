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В Калуге водитель сбил ребенка и скрылся

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.07.2023 12:56 2 594
В Калуге водитель сбил ребенка и скрылся

Около 10:45 в воскресенье, 23 июля, на улице Энгельса в Калуге в аварии пострадал ребенок. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №69 по улице Степана Разина недалеко от церкви некий водитель сбил девятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть не по переходу. 

После этого автомобилист скрылся. Сейчас его ищут.

Ребенку госпитализация не понадобилась.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.07.2023 12:56 2 594
Тэги: происшествие дтп дети
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