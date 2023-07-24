В Калуге водитель «Шевроле» сбил велосипедистку
Около 9 утра в воскресенье, 23 июля, на улице Тульской в Калуге сбили велосипедистку. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, 61-летний водитель «Шевроле Кобальт» выезжал со двора дома №49 и сбил 33-летнюю женщину, которая ехала по тротуару.
Пострадавшую отвезли в больницу. Позже врачи отпустили калужанку домой.
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