В Калуге водитель «Шевроле» сбил велосипедистку

Около 9 утра в воскресенье, 23 июля, на улице Тульской в Калуге сбили велосипедистку. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 61-летний водитель «Шевроле Кобальт» выезжал со двора дома №49 и сбил 33-летнюю женщину, которая ехала по тротуару.

Пострадавшую отвезли в больницу. Позже врачи отпустили калужанку домой.

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