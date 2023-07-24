В центре Калуги мотоциклист попал под две машины

На перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге днем 22 июля мотоциклист пострадал в ДТП. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 49-летний мужчина за рулем «Рено Логан» ехал со стороны улицы Баррикад, поворачивал налево на Суворова и не пропустил встречный мотоцикл «Хонда».

Байкер упал на дорогу и отлетел в «Крайслер», ехавший следом за «Рено».

С различными травмами 39-летний мотоциклист попал в реанимацию областной больницы в Анненках.

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