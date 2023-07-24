В Калужской области «Лада» улетела в кювет и перевернулась

В воскресенье, 23 июля, в Ферзиковском районе Калужской области произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

В 22:33 на 13 километре автодороги «Калуга- Ферзиково- Таруса» водитель «Лады» перевернулся в кювет. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.

Как нам удалось выяснить, в аварии пострадал 37-летний пассажир. Предположительно, у мужчины перелом ребер и ушиб внутренних органов. Он был доставлен в больницу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.