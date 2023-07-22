Обстоятельства падения ребенка из окна дома в Людиново проверит прокуратура
В субботу, 22 июля около половины десятого утра с балкона третьего этажа жилого дома на улице Кропоткина в городе Людиново упал семилетний мальчик.
Ребенок остался жив, его срочно доставили в детскую областную больницу.
Сотрудники прокуратуры выехали на место для установления всех обстоятельств происшествия.
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