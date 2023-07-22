В Калужской области два мотоциклиста врезались в трактор и погибли

В пятницу, 21 июля, около 18.00 , в Сухиничском районе на 33 километре автомобильной дороге «Козельск – Сухиничи» водитель мотоцикла Kawasaki вылетел на встречку и столкнулся с трактором.

Мотоциклист и его пассажир, мужчины 1991 и 1994 годов рождения, скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия.

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