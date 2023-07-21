Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с трактором в Калужской области
Около 18:30 в пятницу, 21 июля, на дороге между Середейским и Сухиничами в Сухиничском районе в ДТП погибли два человека. Об этом нам сообщили в прокуратуре Калужской области.
По предварительной информации, там столкнулись мотоцикл и трактор.
Погибли байкер и его пассажир.
Точные обстоятельства происшествия еще устанавливаются.
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