В Калуге женщина пострадала в столкновении «Шкоды» и «Равона» на улице Генерала Попова

Около 18:50 в четверг, 20 июля, на улице Генерала Попова в Калуге у дома №13 столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем «Шкоды Йети» ехала со стороны Тульского шоссе и при повороте налево на улицу Академическую не пропустила встречный «Равон». После этого «Равон» врезался в ограждение.

Травмы получила сама предполагаемая виновница аварии.

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