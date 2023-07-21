Стали известны подробности о ДТП с перевернувшимся автомобилем в центре Калуги

Как мы уже рассказывали, на перекрестке улиц Ленина и Баррикад в Калуге днем 20 июля столкнулись три автомобиля. В пятницу подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 56-летняя женщина за рулем «Шевроле Авео» ехала по Ленина со стороны Пролетарской и при повороте налево на улицу Баррикад не пропустила встречный «Сузуки». После этого «Шевроле» перевернулся. Также участником ДТП стала «Мазда».

В различными травмами женщину, управлявшую «Шевроле», доставили в областную больницу в Анненках.

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