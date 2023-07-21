В Калуге «БМВ» сбил 13-летнего мальчика на электросамокате

В пятницу, 21 июля, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП на улице Луначарского, которое произошло накануне днем на перекрестке с Воскресенским переулком.

По предварительной информации, 32-летний водитель «БМВ» ехал в сторону улицы Салтыкова-Щедрина, а 13-летний мальчик на электросамокате ехал по пешеходному переходу.

Школьник попал в больницу.

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