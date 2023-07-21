В Калуге «Газель» сбила восьмилетнего мальчика на велосипеде, который ехал на красный

Как мы уже рассказывали, на улице Тарутинской в Калуге около 15:00 в четверг, 20 июля, сбили ребенка. В пятницу подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №200 31-летний водитель «Газели» ехал в сторону окружной дороги и сбил восьмилетнего мальчика, который на велосипеде выехал на красный сигнал светофора.

С различными травмами ребенка доставили в больницу.

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