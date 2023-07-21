В Калуге водитель «БМВ» сбил пешехода на улице Луначарского

Около 16:20 в четверг, 20 июля, на улице Луначарского в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки двигался в сторону улицы Салтыкова-Щедрина и сбил человека на перекрестке с Воскресенским переулком.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства устанавливаются.

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