В центре Калуги «Шевроле» перевернулся в массовом ДТП

Около 12:30 в четверг, 20 июля, на перекрестке улиц Ленина и Баррикад в Калуге произошло массовое ДТП. Первые подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Напротив Дворца спорта столкнулись «Шевроле», «Сузуки» и «Мазда». От удара «Шевроле» перевернулся на бок.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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