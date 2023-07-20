В Калуге произошла массовая гибель птиц

На улице Молодежной в деревне Шопино на территории Калуги зафиксирована массовая гибель птиц в частном хозяйстве. Об этом в четверг, 20 июля, сообщили в городской ветеринарной станции.

Возможной причиной ЧП мог стать птичий грипп. Отобраны пробы. Двор обработали специальными средствами.

Напомним, ранее в Калужской области уже фиксировались массовые случаи птичьего гриппа.

Прошлым летом в Людиновском, Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском Малоярославецком, Жуковском, Боровском районах и в пригороде Калуги уничтожили более 10 тысяч птиц.

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