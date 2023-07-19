В Калужской области 57-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Рено»

ГИБДД сообщила подробности про аварию, которая произошла 18 июля на дороге А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль» у деревни Кононово Износковского района.

По предварительным данным, 57-летний водитель «Рено Дастер» двигался со стороны Москвы, не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась.

Различные травмы получил сам автомобилист.

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