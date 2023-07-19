«Рено» перевернулся в Калужской области
Около 14:30 во вторник, 18 июля, в деревне Кононово Износковского района Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС.
По предварительной информации, водитель легкового «Рено» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась.
Спасатели сообщили, что в аварии пострадал один человек.
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