«Рено» перевернулся в Калужской области

Около 14:30 во вторник, 18 июля, в деревне Кононово Износковского района Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС.

По предварительной информации, водитель легкового «Рено» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась.

Спасатели сообщили, что в аварии пострадал один человек.

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