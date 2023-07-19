В Калуге водитель «Ниссана» сбил двух девочек на самокате

Управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП произошедшем вечером 16 июля у сквера Мира в Калуге.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Ниссана» поворачивал со сквера Мира на улицу Гагарина и сбил двух девочек, ехавших на электросамокате.

Они не спешились и ехали по зебре. Самокатом управляла 15-летняя школьница. Вместе с ней ехала 11-летняя девочка. Они получили различные травмы.

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