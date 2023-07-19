В Калуге полностью блокирован проезд по улице Максима Горького из-за рухнувшего дерева

Вечером вторника, 18 июля, по Калужской области ударила непогода. Шквальный ветер валил деревья и обрывал провода по всему региону.

Для борьбы с последствиями непогоды на дежурство заступили 18 бригад энергетиков в составе 66 человек и 26 единиц спецтехники.

Проблемы коснулись и дорожного движения. К нам уже поступают свидетельства от очевидцев об упавших в Калуге деревьях.

На улице Максима Горького в районе дома №41 огромное дерево упало прямо на дорогу, полностью перегородив проезд и оборвав провода.

Ветки дерева задели и припаркованный на ночь автомобиль.

Уважаемые читатели, а вы с какими последствиями стихии сталкивались? Присылайте свои фото в комментариях. Также фото и видео можно прислать в чат-бот обратной связи нашего телеграм-канала

Сообщение о заблокированном проезде уже появилось на Яндекс.Картах. Выбирайте пути объезда.

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