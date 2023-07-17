В Калужской области насмерть сбили двух лосей

Двух лосей сбили в Калужской области в понедельник, 17 июля. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В Тарусском районе на дороге Таруса – Алекино животное бросилось под колеса «Шевроле Нивы».

Еще одно животное погибло в районе деревни Доброе на участке трассы между Белоусово и Обнинском. Водитель скрылся.

За сбитого лося автомобилистам грозит штраф до 80 тысяч рублей.

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