На прошедших выходных еще один лесной пожар произошел в Калужской области. Об этом сообщили в понедельник, 17 июля, в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В сосновом лесу в двух километрах от Людиново загорелась лесная подстилка.

На деревья огонь не перекинулся.

Подстилка сгорела на площади в 0,01 гектара.

В Минприроды заявили, что на месте пожара нашли много окурков, а виновников уже выявили.

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