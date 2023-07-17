Лесной пожар произошел в Калужской области
На прошедших выходных еще один лесной пожар произошел в Калужской области. Об этом сообщили в понедельник, 17 июля, в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
В сосновом лесу в двух километрах от Людиново загорелась лесная подстилка.
На деревья огонь не перекинулся.
Подстилка сгорела на площади в 0,01 гектара.
В Минприроды заявили, что на месте пожара нашли много окурков, а виновников уже выявили.
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