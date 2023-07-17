В Калуге 49-летняя женщина погибла при пожаре в дачном доме

В ночь на понедельник, 17 июля, на улице Березовой на территории СНТ «Карьерный» в Калуге произошел пожар. На месте происшествия нашли тело 49-летней женщины, сообщили нам в региональном управлении Следственного комитета.

- Рассматриваются различные версии произошедшего, - заявили в СК. - Предварительно, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки либо неосторожного обращение с огнем. Погибшая проживала в дачном доме одна, употребляла табачную продукцию.

Сейчас проводятся различные экспертизы.

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