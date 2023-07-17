В Калуге мотоциклист погиб, врезавшись в отбойник

Как мы уже рассказывали, вечером в воскресенье, 16 июля, на развязке в районе пересечения трассы М3 «Украина» и дороги Калуга – Медынь произошло ДТП с мотоциклистом.

Водитель кроссового мотоцикла не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, когда ехал в сторону Мстихино.

По нашей информации, мотоциклист погиб. Ехавший с ним пассажир получил различные травмы.

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