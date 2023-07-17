Мотоциклист врезался в отбойник под Калугой

Около 20:10 в воскресенье, 16 июля, на развязке в районе пересечения Киевской трассы и дороги Калуга – Медынь произошло ДТП. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель кроссового мотоцикла не справился с управлением и врезался в отбойник, когда двигался в сторону Мстихино.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Подробности ЧП устанавливаются.

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