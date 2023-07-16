В Калуге на Тарутинской в ДТП попали «БМВ» и «МАЗ»

В воскресенье, 16 июля, в Калуге произошло ДТП с грузовиком, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 6 часов утра на пересечении улиц Тарутинской и Вишневой (СНТ «Водник») столкнулись автомобиль «БМВ» и грузовик «МАЗ».

В аварии пострадал человек. Тяжесть его травм уточняется.

- На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, - уточнили в управлении.

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