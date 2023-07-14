В Калужской области «Рено Логан» вылетел на встречную и столкнулся с «Фольксвагеном»

В пятницу, 14 июля, в прокуратуре Калуги сообщили о ДТП, произошедшем в деревне Никитинка.

По предварительным данным, в 13 часов 20 минут водитель «Рено Логана», двигаясь в сторону Жиздры, выехал на «встречку» и столкнулся с «Фольксвагеном Поло», который впоследствии съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира автомобилей. Все пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Прокуратура проводит процессуальную проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются

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