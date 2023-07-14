В массовой аварии в Калужской области пострадали 2 человека

Ранее мы сообщили о столкновении трех автомобилей: фуры «Скании», автомобиля «Мицубиси» и фуры «Скании».

Как нам удалось выяснить, в ДТП пострадали два человека.

У 49-летнего водителя «Мицубиси» сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Также пострадал пассажир легковушки. У 72-летнего пенсионера ушиб грудной клетки.

Пострадавшие доставлены в больницу.

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