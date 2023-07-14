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В Калужской области сантехники нашли труп в туалете алкопритона

Софья Фирсова, Фото: СУ СК России по Калужской области
Опубликовано: 14.07.2023 15:45 0 451
В Калужской области сантехники нашли труп в туалете алкопритона

В пятницу, 14 июля, следственный комитет по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела об убийстве.

10 июля 2023 года на улице Гогиберидзе в городе Людиново сантехники, работающие в соседней квартире, нашли труп 52-летнего местного жителя.

По версии следствия, мужчину убил его 51-летний знакомый. 6 июля они оба находились в алкогольном притоне их общего друга.Со слов подозреваемого, он ударил потерпевшего ножом в живот из-за того, что тот его оскорбил.

Потерпевший после ранения смог уйти из квартиры, но затем он вернулся обратно и упал в туалете, где через тря дня обнаружили его тело.

В результате оперативных мероприятий убийцу удалось задержать. Людиновец заключен под стражу.

В данный момент идет допрос свидетелей и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Софья Фирсова, Фото: СУ СК России по Калужской области
Опубликовано: 14.07.2023 15:45 0 451
Тэги: происшествия
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