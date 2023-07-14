В Калужской области сантехники нашли труп в туалете алкопритона
В пятницу, 14 июля, следственный комитет по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела об убийстве.
10 июля 2023 года на улице Гогиберидзе в городе Людиново сантехники, работающие в соседней квартире, нашли труп 52-летнего местного жителя.
По версии следствия, мужчину убил его 51-летний знакомый. 6 июля они оба находились в алкогольном притоне их общего друга.Со слов подозреваемого, он ударил потерпевшего ножом в живот из-за того, что тот его оскорбил.
Потерпевший после ранения смог уйти из квартиры, но затем он вернулся обратно и упал в туалете, где через тря дня обнаружили его тело.
В результате оперативных мероприятий убийцу удалось задержать. Людиновец заключен под стражу.
В данный момент идет допрос свидетелей и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.