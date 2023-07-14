Пьяный калужанин на набережной взял под прицел двух человек

Ранее мы сообщали о том, что в Калуге 49-летний местный житель выстрелил в девушку в парке «Мир».

Прокуратура взяла на контроль расследование преступления.

Предварительно установлено, что в июне пьяный нарушитель гулял по территории парка «Мир» на Яченском водохранилище, где увидел компанию молодых людей, которые участвовали в мероприятии по стрельбе из арбалета.

Мужчина спровоцировал конфликт, а затем взял арбалет и стал угрожать выстрелом двум 19-летним молодым людям.

Расследование продолжается.

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