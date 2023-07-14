49-летнего жителя Калуги будут судить за выстрел из лука
В пятницу, 14 июля, УМВД рассказало, что в дежурную часть полиции поступал звонок, что на улице города некий мужчина произвел выстрел в сторону человека.
По версии полиции, 49-летний уже судимый ранее калужанин был нетрезв, когда заметил незапертое складское помещение, и зашел внутрь.
Там он осмотрел различный инвентарь, нашел блочный спортивный лук. Забрал часть имущества и пошел дальше, в сторону, где отдыхали другие калужане.
Проходя мимо развлекательного заведения, он направил лук в сторону сотрудницы, стал угрожать и затем выпустил стрелу. Испуганная калужанка сообщила коллеге о случившемся, тот обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
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