В Калуге сгорела квартира на улице Карпова

В четверг, 13 июля, в Калуге произошел пожар в квартире, об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

Примерно в 15 часов поступил сигнал о пожаре в квартире дома по улице Карпова.

В результате происшествия люди не пострадали. Причины возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.

— К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекались 18 человек, 5 единицы техники, – уточнили в управлении. – На место направлен инспектор ГПН.

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