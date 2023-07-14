В Калужской области столкнулись «Газель» и мопед

В четверг, 13 июля, в Куйбышевском районе Калужской области произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

В 13 часов 38 минут на улице Ленина в поселке Бетлица столкнулись «Газель» и мопед. По предварительной информации, есть один пострадавший.

Последствия ДТП ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

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