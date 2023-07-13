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В Калужской области в ДТП попали «Газель» и мопед

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2023 14:48 0 281
В Калужской области в ДТП попали «Газель» и мопед

В четверг, 13 июля, в Калужской области произошло ДТП с пострадавшими, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 11 часов 40 минут в Людинове на улице 3 Интернационала, д.158 столкнулись «Газель» и мопед.

В результате аварии пострадали несколько человек. Тяжесть их травм уточняется, как и причины ДТП.

— На месте работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, – уточнили в ведомстве.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2023 14:48 0 281
Тэги: дтп мчс
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