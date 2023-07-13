В Калужской области сгорела хозпостройка

В среду, 12 июля, в поселке Мятлево Износковского района Калужской области произошел пожар, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Около 11 часов вечера на улице Калинина сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работали четыре сотрудника спасательной службы и одна пожарная машина.

Причины возгорания уточняются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.