В Калужской области сгорела хозпостройка
В среду, 12 июля, в поселке Мятлево Износковского района Калужской области произошел пожар, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.
Около 11 часов вечера на улице Калинина сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте происшествия работали четыре сотрудника спасательной службы и одна пожарная машина.
Причины возгорания уточняются.
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