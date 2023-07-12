В Калуге на улице Максима Горького столкнулись «Рено» и «Лада»

В среду, 12 июля, в Калуге произошло ДТП, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Около 11 часов дня на улице Максима Горького столкнулись «Рено Сандера» и «Лада Нива».

По предварительной информации, есть один пострадавший. Тяжесть его травм устанавливается.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

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