Три пенсионерки из Калужской области хотели помочь родственникам и попались в лапы мошенников

В Кировском районе Калужской области местные жительницы стали жертвой мошенников. О возбуждении трех уголовных дел сообщили в среду, 12 июля, в пресс-службе УМВД.

Во всех случаях преступники звонили женщинам и представляясь их внуками, сообщали о том, что стали виновниками аварии. Мошенники убеждали старушек, что для урегулирования вопроса им необходимо заплатить потерпевшей стороне.

Доверчивые пенсионерки соглашались помочь в трудной ситуации.

Через некоторое время к кировчанкам приезжал курьер и забирал деньги. Женщины понимали, что стали жертвой обмана только тогда, когда перезванивали своим настоящим родственникам.

Общая сумма ущерба по трем преступлениям составила 340 тысяч рублей.

В данный момент идет поиск нарушителей.

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