В Калужской области столкнулись «Рено» и электросамокат

Во вторник, 11 июля, в селе Росва Калужской области произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 6 часов вечера на улице Мира столкнулись «Рено Логан» и электросамокат.

По предварительной информации, есть пострадавший. Тяжесть его травм уточняется.

Последствия происшествия ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

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