В Калуге пропала 81-летняя женщина
С 11 июля в Калуге ищут пропавшую 81-летнюю Марию Захарову. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
На данный момент нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы калужанки.
• Рост – 165 см,
• Худощавая,
• Седые волосы,
• Голубые глаза,
• Темно-зеленая куртка,
• Голубая кепка,
• Черные брюки,
• Черные туфли,
Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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