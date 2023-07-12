В Калуге пропала 81-летняя женщина

С 11 июля в Калуге ищут пропавшую 81-летнюю Марию Захарову. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы калужанки.

• Рост – 165 см,

• Худощавая,

• Седые волосы,

• Голубые глаза,

• Темно-зеленая куртка,

• Голубая кепка,

• Черные брюки,

• Черные туфли,

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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