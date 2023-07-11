Цех в Калужской области загорелся из-за неосторожного обращения с огнем
Ранее мы сообщали о пожаре в Медынском районе Калужской области.
Как нам удалось выяснить, в результате возгорания было повреждено имущество и отделка. Двухэтажное здание закопчено по всей площади.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Подробности происшествия уточняются.
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